Ilrestodelcarlino.it - Un secolo di musica e amicizia. La banda festeggia alla Rocca fra cimeli e foto in bianco e nero

Undiin mostra. E’ tutto prontodi Dozza per l’inaugurazione del 12 aprile, alle ore 16 con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, dell’esposizione ‘1925-2025 Il cuore invecchia e. suona sempre’ che ripercorre i primi 100 anni di vita del Corpo Bandistico Folkloristico Dozzese. Una carrellata digrafie eda ammirare fino al 15 giugno nelle sale della fortezza. Un appuntamento per dare il via al clou deimenti in agenda il 14 giugno a Toscanella e il 20, 21 e 22 a Dozza dove sarà aperto uno stand gastronomico e si svolgeranno eventili e folkloristici con ospiti altri gruppi. Senza dimenticare la cerimonia istituzionale, seguita dsanta messa nella chiesa del borgo, in programma alle ore 11 del 22 giugno. Ladi Dozza conta circa una trentina di elementi che si esibiscono indossando lo storico costume settecentesco del romagnolo vestito a festa.