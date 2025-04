LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | pendenze oltre il 20% sulla salita finale

Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa valida per il Giro dei Paesi Baschi 2025 che prevede un percorso di 169,6 chilometri con partenza da Beasain ed arrivo a Markina-Xemein: un tracciato particolarmente movimentato che prevede ben sette salite.Il piatto forte della giornata sarà senza dubbio la scalata dell'Izua, prima categoria di 3,6 km al 9,6% di pendenza media (20% la punta massima), particolarmente ostica in quanto situata a soli 10 km dal traguardo. Si prospetta dunque una frazione dalle mille insidie, tutta da vivere.Ricordiamo che ieri, in occasione del terzo appuntamento, la vittoria è andata all'iberico Alex Aranburu; Maximilan Schachmann è invece rimasto in testa alla classifica generale guadagnando tre secondi sul duo Lipowitz-Almeida.

