Lanazione.it - "Quella volta di mio nonno ad Arezzo". Il ricordo di Re Carlo in Parlamento. La città protagonista nel discorso

Basta, bastaalla gloria d’Italia. E’ stato un lungoin un italiano imperfetto ma spedito quello che il sovrano del Regno UnitoIII, ieri al suo terzo giorno di visita in Italia con la regina consorte Camilla, ha tenuto in. E nel farlo, ha citato anche. Con l’eleganza di un re, tra storia, letteratura, guerra e ambizioni di pace,III ammutolisce ilgià dopo l’apertura del suo, ironizzando sul proprio italiano: "Spero di non stare rovinando la lingua di Dante così tanto da non essere più invitato in Italia". Tra le tappe della sua visita, la deposizione di una corona al Milite Ignoto indelle forze impegnate nella Prima Guerra Mondiale e l’accenno a quello che, tra poche settimane, sarà l’ottantesimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.