Preghiera del mattino del 10 Aprile 2025 | Aiutami ad ascoltare

Preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo . L'articolo Preghiera del mattino del 10 Aprile 2025: “Aiutami ad ascoltare” proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 10 Aprile 2025: “Aiutami ad ascoltare” Leggi su Lalucedimaria.it Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco ladelda recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo . L'articolodeldel 10: “ad” proviene da La Luce di Maria.

Preghiera del Mattino MARTEDI 08 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Martedì V Settimana di Quaresima. Pesach: le norme particolari per quando inizia il Sabato sera (come quest'anno). E gli orari per tutta la festa. Preghiera del Mattino DOMENICA 06 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine V Domenica di Quaresima. Carlo e Camilla, ecco le tappe del royal tour in Italia: dall'incontro con Mattarella e Meloni al ricordo di L. Preghiera del Mattino SABATO 05 APRILE 2025 ?? Lodi Mattutine Sabato IV Settimana di Quaresima. 10 aprile 2024, la festa che segna la fine del Ramadan. Ne parlano su altre fonti

L'oroscopo di giovedì 10 aprile, i segni fortunati di oggi e le previsioni di domani - Quali sono i segni fortunati del giorno? Mantra per il segno del Leone. Le stelle parlano di lavoro e amore per i segni e non solo. Nelle pagine seguenti troverete l'oroscopo di ... (msn.com)