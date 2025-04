Lanazione.it - “Mamma, ho perso il cellulare...“

, hoil, mi servirebbero 920 euro per comprarne uno nuovo e appena possibile te li restituisco.”. E’ il messaggio trappola arrivato su Whatsapp che ha ingannato una ottantenne lucchese spingendola, sulla scia di un’emergenza mai esistita, a versare la somma a un truffatore. Il caso, sul quale ha indagato la Procura con accertamenti affidati ai carabinieri, risale al dicembre scorso. L’anziana, pensando che la figlia fosse effettivamente nei guai senza telefono, corse subito in tabaccheria a versare i 920 euro sulla carta Postepay indicata per messaggio sempre dalla stessana che si spacciava per sua figlia. Ma il truffatore, non contento, le chiese a quel punto di effettuare un ulteriore bonifico di 700 euro, che tuttavia non riuscì perché sul conto la signora non aveva altro.