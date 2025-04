Ilrestodelcarlino.it - Langevine-Doublet: aria di Francia

Intonando una ’Ninnananna di Parigi’ Crossroads stasera parla francese per a voce di Laurianne, ballerina, attrice e cantante e i virtuosismi pianistici di Cyrille, specializzato nel periodo barocco. L’unica data cittadina del festival itinerante ospitata dal Camera Jazz & Music Club (ore 22) sfoglia una bella messe di incanti firmati nel progetto ’Paris Lullaby’, proseguimento della summa concertistica ’Paris-Piaf’, sigillata su disco dai due protagonisti di stasera. Agglutinazione culturale su pentagramma legata a una città e alla diva che più di tutte l’ha incarnata, collage di canzoni non solo francesi, da Édith Piaf e Yves Montand a Charles Aznavour e Serge Gainsbourg, non lontano dalle luci di New York riflesse nella Senna per le note di Miles Davis, Chet Baker, George Gershwin e Vernon Duke.