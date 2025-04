Calo nascite rischio classi pollaio Da settembre 1 500 alunni in meno | Saranno sfoltite 150 cattedre

meno bambini, ma classi che continuano ad essere affollate. L'inverno demografico si fa sempre più sentire anche tra i banchi: il prossimo anno scolastico, a avremo 1.510 alunni in meno. Un marcato Calo delle nascite, che segna un trend ormai consolidato, al quale però si somma la decisione governativa di tagliare le cattedre. Per , Saranno 105 in meno, mentre a livello toscano la diminuzione dovrebbe arrivare a quota 375. "La tempesta perfetta - scuote il capo Pasquale Cuomo, segretario regionale Flc Cgil -. La legge di bilancio ha stabilito un taglio di oltre 5mila docenti a livello nazionale. Questa accetta ministeriale si incrocia con la denatalità, che colpirà maggiormente le province più piccole. Avremo pertanto una netta diminuzione di contratti per i precari, che il ministero continuerà a non stabilizzare in modo da poter disporre a piacimento di un bacino di docenti di cui potersi servire o meno, a seconda delle necessità.

