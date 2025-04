Justcalcio.com - La Sampdoria ricorre a Mancini per evitare la discesa … un terzo !!!

2025-04-08 13:34:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto:L’italiano Roberto,MythicalPlayer ed ex selecatore “Azzurro”, È tornato al club della sua vita, in cui ha militato per 15 anni, COME Direttore esterno della direttiva Per cercare di invertire la complessa situazione che la squadra sta attraversando, Situato in posizioni dialla serie CE con il quarto allenatori finora in questa stagione.La situazione che uno dello storico italiano è drammatica. In assenza di sei giorni, occupa posizioni dirette dellaalla terza categoria del calcio italiano, in cui non ha mai giocato, con tutto ciò che significa nello sport ed economico.Roberto, nel suo palco con la.Archivio Luis Gabriel/BrandAndrea Pirlo ha iniziato come allenatore e Alla leggenda italiana Andrea Sottil e Leonardo Sempli sono successo,Quest’ultimo è stato licenziato questo lunedì.