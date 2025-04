Aggressioni è allarme Un caso ogni 4 giorni Infermieri i più colpiti La denuncia della Cgil

Aggressioni nella Asl Tse, di cui la metà in provincia di Arezzo. "Se i numeri da soli non sono in grado di raccontare le cause del malessere, suonano però l'allarme" commenta Gabriella Petteruti, dirigente della Fp Cgil. Nel 2024 sono state 191, con una leggera flessione rispetto all'anno precedente quando erano state 229. La categoria più colpita è quella degli Infermieri 123 sono stati gli aggrediti, seguono i medici (32) e gli Oss (15). Quindi i tecnici sanitari (10). Non c'è figura professionale che non abbia subito un'aggressione. Nella lista nera figurano assistenti sociali, ostetriche, amministrativi. "Le Aggressioni sono la cartina al tornasole dei guasti della sanità pubblica - continua Petteruti, dirigente della Fp Cgil -. Studi condotti da Censis e pubblicazioni Inail puntano il dito verso l'organizzazione, la carenza di personale e l'ipertrofica burocrazia dei servizi pubblici.

