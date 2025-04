Lanazione.it - Ottant’anni fa la Liberazione. Cerimonia al Guglielmi con la console americana

La festa per gli 80 anni dalladi Massa dal nazifascismo inizierà stamani – in quel ’fatidico’ 10 aprile – per protarsi nei giorni a venire con un ricco calendario di eventi dedicati alla Storia e alla Memoria. Il primo appuntamento è alle 11 al teatrocon il consiglio comunale solenne, che vedrà gli interventi del presidente del Consiglio comunale Agostino Incoronato, il sindaco Francesco Persiani, il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti, Anpi Massa, Fivl e Assoarma. Orazione ufficiale affidata all’onorevole Vannino Chiti, presidente dell’Istituto storico della Resistenza toscana e dell’età contemporanea. Sarà presente anche laa Firenze Daniela Ballard. Al termine avrà luogo l’inaugurazione della targa marmorea dedicata alle motivazioni della medaglia d’Oro al Merito Civile della città di Massa, posta all’esterno della sala consiliare ’10 Aprile’.