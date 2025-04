Militari russi evacuano salme di soldati ucraini dalla regione di Kursk

Militari russi stanno evacuando le salme di decine di migliaia di soldati delle Forze Armate dell'Ucraina dalle zone di confine della regione di Kursk. Lo hanno riferito alla TASS le agenzie di sicurezza russe. "Il regime di Kiev non ha nemmeno tentato di evacuare i corpi dei Militari uccisi. Inoltre, molti Militari ucraini sono morti per le ferite, abbandonati dai loro 'fratelli'. Attualmente - proseguono - anche i Militari russi stanno evacuando i corpi dei soldati ucraini. Il numero si aggira sulle decine di migliaia". Quotidiano.net - Militari russi evacuano salme di soldati ucraini dalla regione di Kursk Leggi su Quotidiano.net stanno evacuando ledi decine di migliaia didelle Forze Armate dell'Ucraina dalle zone di confine delladi. Lo hanno riferito alla TASS le agenzie di sicurezza russe. "Il regime di Kiev non ha nemmeno tentato di evacuare i corpi deiuccisi. Inoltre, moltisono morti per le ferite, abbandonati dai loro 'fratelli'. Attualmente - proseguono - anche istanno evacuando i corpi dei. Il numero si aggira sulle decine di migliaia".

