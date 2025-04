Ilgiorno.it - Lomazzo volta pagina: un polo residenziale al posto della vecchia Henkel

, 10 aprile 2025 – “Quando ce ne andremo noi qui ci faranno un quartiere”. Gli operai ci avevano visto giusto già quattro anni, anche senza essere architetti o urbanisti, aldell’exdinascerà unmultifuzionale, ovvero appartamenti, aree commerciali e servizi. La chiusura Un destino scritto fin da allora quello del grandechimico che per decenni ha fatto la fortuna di, con buona pace dei 150 lavoratori considerando i dipendenti diretti e l’indotto, costretti a reinventarsi quando la multinazionale senza troppe spiegazioni decise di chiudere l’impianto e trasferire la produzione a Ferentino, in provincia di Frosinone. Proteste e manifestazioni non servirono a far cambiare idea alla proprietà che liquidò lavoratori e famiglie con una lettera spedita dal quartier generale di Dusseldorf, nonostante i conti andassero bene e fossero addirittura in aumento dopo l’exploit del Covid che ha aveva spinto il settore dei detergenti.