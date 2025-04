Mariska di Law and Order racconta la madre Jane Mansfield

Mariska Hargitay (61 anni), protagonista della serie tv Law & Order: Special Victims Unit, debutterà alla regia in occasione della realizzazione del documentario (HBO Original) intitolato My Mom Jayne, in cui parlerà della madre, l’attrice e showgirl statunitense Jayne Mansfield (classe 1933). Celebre per la sua capigliatura biondo platino e per il suo fisico prorompente, Mansfield raggiunse la fama di sex symbol negli anni Cinquanta, sulla scia di Marilyn Monroe, sua grande rivale. Non riuscì tuttavia ad affermarsi pienamente a Hollywood e, dopo aver recitato in alcune grandi produzioni, finì per comparire in melodrammi indipendenti a basso costo e a esibirsi nei nightclub, prima della sua tragica scomparsa a 34 anni, in un incidente automobilistico. Quel giorno sull’auto c’era anche la figlia Mariska (3 anni), che oggi ha deciso di raccontare, mossa da "amore e desiderio", la vita di Mansfield, al fine di "reclamare la storia di mia madre e la mia verità". Quotidiano.net - Mariska di “Law and Order“ racconta la madre Jane Mansfield Leggi su Quotidiano.net Hargitay (61 anni), protagonista della serie tv Law &: Special Victims Unit, debutterà alla regia in occasione della realizzazione del documentario (HBO Original) intitolato My Mom Jayne, in cui parlerà della, l’attrice e showgirl statunitense Jayne(classe 1933). Celebre per la sua capigliatura biondo platino e per il suo fisico prorompente,raggiunse la fama di sex symbol negli anni Cinquanta, sulla scia di Marilyn Monroe, sua grande rivale. Non riuscì tuttavia ad affermarsi pienamente a Hollywood e, dopo aver recitato in alcune grandi produzioni, finì per comparire in melodrammi indipendenti a basso costo e a esibirsi nei nightclub, prima della sua tragica scomparsa a 34 anni, in un incidente automobilistico. Quel giorno sull’auto c’era anche la figlia(3 anni), che oggi ha deciso dire, mossa da "amore e desiderio", la vita di, al fine di "reclamare la storia di miae la mia verità".

