Sorpresa al Museo Byron | bussa Gianni Morandi

Hato alla porta dei Museie del Risorgimento in via Cavour e, quando un operatore gli ha aperto la porta, ha chiesto: "Ilè chiuso oggi?".ieri, in centro a Ravenna, quandosi è presentato alla vigilia della visita dei tre Capi di Stato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Re d’Inghilterra Carlo III e la Regina Camilla, all’ingresso dei Musei mentre erano in corso gli ultimi allestimenti per l’evento di oggi., che era accompagnato da amici ed è stato accolto all’ingresso dalla presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi Mazzotti, ha preso accordi per tornare in visita prossimamente: "Siamo spesso a Ravenna – ha detto – e ci piace veramente tantissimo. Vi faccio i complimenti per i Museie del Risorgimente e che torneremo presto a visitare in un giorno più tranquillo".