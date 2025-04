Ilveggente.it - Sinner cambia versione: l’annuncio ufficiale spaventa i tifosi

Jannik, impossibile trovare la quadra: anche senza giocare, il numero 1 del mondo continua a dividere il popolo del tennis e gli addetti ai lavori.L’atmosfera del Foro Italico, il boato con il quale senza dubbio il pubblico lo accoglierà al suo ritornoin campo. Sarà un maggio pieno zeppo di emozioni quello che Janniksi appresta a vivere. Tanto più che, per allora, si sarà finalmente lasciato alle spalle la pressione e la sofferenza che il caso Clostebol, inevitabilmente, gli ha lasciato addosso.(AnsaFoto) – Ilveggente.itNovanta lunghissimi giorni senza tennis che in qualche modo – non potrebbe essere altrimenti – incideranno sulla carriera del numero 1 del mondo. C’è chi pensa che dopo la squalifica non sarà mai più il campione che è stato fino allo scorso mese di gennaio.