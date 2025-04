Ilrestodelcarlino.it - Sul palco l’irriverenza comica di Luca Zesi con lo spettacolo ’Body negative’

‘Body: è il titolo dellocon(a destra) in programma oggi alle 20,30 nella sala polivalente della biblioteca comunale di Anzola.nasce a Rovigo e inizia a fare stand up comedy a Roma. Si esibisce diverse volte al Top Secret e al Comedy Store di Londra, il più importante comedy club europeo. Attualmente partecipa all’edizione di Stand Up Comedy prodotta da Paramount e in onda su Comedy Central Italia e il suo nuovoBody Negative sta facendo il giro dei teatri d’Italia. Questa forma diè di origine anglosassone, ma anche in Italia ha conquistato larghe fasce di pubblico, che apprezzadel linguaggio dello stand-up comedian. Un tipo di comicità che tende a enfatizzare una certa problematicità sociale con un microfono, uno sgabello.