Ilrestodelcarlino.it - Oggi gran finale di Omc 2025. In primo piano il porto di Ravenna

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

dicome esempio virtuoso di rigenerazione sostenibile e piattaforma energetica integrata.si chiude Omc Med Energycon una sessione di lavori dedicata al tema dei porti nella transizione energetica, tema inedito, quanto strategico, nella storia della manifestazione. I porti visti non più come semplici infrastrutture logistiche, ma come protagonisti nella produzione, stoccaggio e distribuzione di energia. In questo senso ildisarà al centro dell’attenzione, come esempio virtuoso di rigenerazione sostenibile e piattaforma energetica integrata nel contesto di un evento che sarà l’occasione per conoscere il punto di vista di operatori e Autorità portuali locali e nazionali e approfondire i progetti che stanno delineando una nuova traiettoria capace di unire sviluppo industriale, innovazione e sostenibilità ambientale.