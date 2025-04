Silvio Garattini il vino che causa il cancro e il ministro che nega l’evidenza

ministro Francesco Lollobrigida nega l’evidenza sul vino. Il professor Silvio Garattini in un intervento sul Fatto Quotidiano parla dei numeri del Vinitaly e del settore. Spiegando che si tratta di una produzione di «4,1 miliardi di litri contenenti 492 milioni di litri di alcol etilico». Ovvero: «Una quantità spaventosa di alcol che contribuisce in modo significativo allo sviluppo di tumori». E che è «responsabile di molte malattie e, fra l’altro, di molti incidenti stradali».Garattini spiega che per tutelare la salute bisognerebbe scrivere sulle bottiglie di vino «“questo prodotto è dannoso alla salute”, come avviene in Nuova Zelanda, come suggerito recentemente dall’Irlanda e come richiesto da vari appelli della comunità scientifica». Invece succede l’esatto contrario. Leggi su Open.online L’alcol è cancerogeno. E ilFrancesco Lollobrigidasul. Il professorin un intervento sul Fatto Quotidiano parla dei numeri del Vinitaly e del settore. Spiegando che si tratta di una produzione di «4,1 miliardi di litri contenenti 492 milioni di litri di alcol etilico». Ovvero: «Una quantità spaventosa di alcol che contribuisce in modo significativo allo sviluppo di tumori». E che è «responsabile di molte malattie e, fra l’altro, di molti incidenti stradali».spiega che per tutelare la salute bisognerebbe scrivere sulle bottiglie di«“questo prodotto è dannoso alla salute”, come avviene in Nuova Zelanda, come suggerito recentemente dall’Irlanda e come richiesto da vari appelli della comunità scientifica». Invece succede l’esatto contrario.

