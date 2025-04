DOCUMENTI Si torna a ’genitori’ | No alle parole ’padre e madre’

torna nuovamente a scalzare la dicitura ‘padre e madre’ dalla carta di identità, almeno nel caso in cui una famiglia è costituita da due genitori dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione. A stabilire giuridicamente l’ennesima inversione di rotta è la Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero dell’Interno contro la decisione della Corte di Appello di Roma, in merito alle richieste mosse da una coppia di donne, di disapplicare il decreto con il quale il Viminale aveva reintrodotto (all’epoca, nel 2019, il ministro era Matteo Salvini) l’indicazione ‘madre’ e ‘padre’, già abolita nel 2015 in favore di quella appunto più generica. Per gli ermellini – si legge nella sentenza – il ritorno di quella nomenclatura sulla carta d’identità elettronica ha un "carattere discriminatorio" e "difetta di un reale contenuto esplicativo", senza rappresentare coppie dello stesso sesso che in specifici casi hanno fatto ricorso all’adozione: ovvero è una dicitura che non rispecchia la realtà delle famiglie con genitori dello stesso sesso. Quotidiano.net - DOCUMENTI Si torna a ’genitori’: "No alle parole ’padre e madre’" Leggi su Quotidiano.net ‘Genitori’nuovamente a scalzare la dicitura ‘padre edalla carta di identità, almeno nel caso in cui una famiglia è costituita da due genitori dello stesso sesso che hanno fatto ricorso all’adozione. A stabilire giuridicamente l’ennesima inversione di rotta è la Cassazione, che ha respinto il ricorso del ministero dell’Interno contro la decisione della Corte di Appello di Roma, in meritorichieste mosse da una coppia di donne, di disapplicare il decreto con il quale il Viminale aveva reintrodotto (all’epoca, nel 2019, il ministro era Matteo Salvini) l’indicazione ‘e ‘padre’, già abolita nel 2015 in favore di quella appunto più generica. Per gli ermellini – si legge nella sentenza – il ritorno di quella nomenclatura sulla carta d’identità elettronica ha un "carattere discriminatorio" e "difetta di un reale contenuto esplicativo", senza rappresentare coppie dello stesso sesso che in specifici casi hanno fatto ricorso all’adozione: ovvero è una dicitura che non rispecchia la realtà delle famiglie con genitori dello stesso sesso.

