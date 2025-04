Torna S-Passo al Museo Tour di Pasqua per ragazzi

Pasqua al Museo. Per le Festività la Casa dell'Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano di Arezzo propongono, con un progetto didattico comune, i "Campi Museali Pasquali". I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l'opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. Il 17 aprile dalle 9.30 alle 16:30 e il 18 e il 22 aprile dalle 9.30 alle 13, i piccoli visitatori potranno confrontarsi con antico e moderno, comprendere civiltà e culture passate, imparare le tecnologie e gli strumenti della scienza della comunicazione e conoscere le tante storie che possono raccontare gli oggetti raccolti da un antiquario illuminato come Ivan Bruschi.

