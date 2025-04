Digital-news.it - Pechino Express 2025: su Sky e NOW la sesta tappa con la temuta prova dei Sette Mostri

La prossimadel viaggio tanto sorprendente quanto estenuante “fino al tetto del mondo” di, attesa per giovedì 10 aprile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, potrebbe sconvolgere definitivamente gli equilibri delle coppie in gara.Lo show Sky Original realizzato da Banijay Italia, capitanato da Costantino della Gherardesca insieme all’inviato speciale Fru, rimane nel nord della Thailandia con unadi 233 km a partire da Chiang Mai, capitale dell’antico Regno di Lanna, passando per Mae Rim, fino al traguardo di puntata fissato nella cittadina di Tha Ton. Ma soprattutto vive uno degli snodi più attesi dal pubblico ma odiati dai viaggiatori, la temutissimadeialimenti della tradizione locale, ma a dir poco lontani dalle nostre abitudini culinarie, aspetteranno i viaggiatori nell’odiatissima ruota, e ciascuna coppia dovrà svuotare i propri piatti prima di poter percorrere i chilometri che li separano dal Tappeto Rosso finale.