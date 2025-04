Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 10 aprile: Cancro cerca conferme, Vergine fortunato

Ecco l’diFox per giovedì 102025! La giornata disegna un cambio di passo deciso: il cielo si schiarisce, la Luna lascia le emozioni profonde dei giorni scorsi e ci spinge ad agire con maggiore determinazione. È una giornata perfetta per rimettersi in carreggiata, affrontare decisioni rimandate e guardare avanti con spirito pratico e realista. Alcuni segni sentiranno una spinta a riorganizzare la propria vita, altri troveranno nuove energie per rimettere in moto progetti lasciati in stand-by. C’è più concretezza nell’aria, ma anche il bisogno di fare chiarezza nei rapporti e nei pensieri.diFox, per giovedì 102025, segno per segno? Segnodel giorno:– Precisione e intuizione ti rendono imbattibile: giornata perfetta per brillare senza strafare.