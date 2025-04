Ilgiorno.it - Missione Madagascar compiuta: 400 bambini presi in carico dalle tre infermiere

Magenta, 10 aprile 2025 – Tredell’Asst Ovest Milanese ed un osteopata del territorio sono appena rientrati da unaumanitaria inpromossa dall’associazione di volontariato H&T Odv, focalizzando l’intervento sulla lotta contro la malnutrizione che affligge numerose comunità locali. Nel gruppo di volontari c’erano leSilvia Castiglioni del Pronto Soccorso di Magenta; Laura Merlini della Rianimazione di Legnano e Maria Angela Poma, infermiera del 118. Obiettivo della, che ha collaborato con le Suore Nazzarene da anni in, era fare uno screening, fornire farine arricchite e assistenza sanitaria diretta ae famiglie che vivono in condizioni di povertà estreme, nella piccola comunità di Mananovy. Lehanno effettuato screening e rilevazioni di peso, altezza e circonferenza del braccio su 403, fornito consulenza sulle buone pratiche alimentari e distribuito alimenti fortificati per combattere la malnutrizione.