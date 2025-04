Ilgiorno.it - Bici elettrica e sostenibile. Torna il festival BikeUp

Innovazione, sostenibilità, inclusione. È quello che caratterizza il2025, ildella mobilitàin programma da venerdì 11 aprile a domenica 13 aprile in centro a Bergamo. Una tre giorni di eventi aperti a bambini, famiglie e appassionati di e-bike. L’evento ospiterà workshop gratuiti, area kids e famiglie con laboratori didattici e gare non competitive come “La Gincana Città di Bergamo“, zona ristoro con piatti tipici, ma soprattutto numerosi “test ride“. L’inaugurazione è fissata per venerdì 11 aprile alle ore 12 sotto il Quatriportico del Sentierone. Dalle city bike alleda trekking e ancora Mtb e Gravel: sono tante le tipologie che i visitatori potranno scoprire insieme a moltisseme novità. Da quest’anno, e per la prima volta in Italia,ospiterà infatti nello stand di Remoove laa idrogeno Hyryd Sport Bike 1.