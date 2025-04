Quotidiano.net - "Dopo la vendita serve un’assistenza tarata su ogni cliente"

Leggi su Quotidiano.net

La filiera del design ai raggi X. In tutta la sua complessità. "A differenza di altri settori come il food o la moda – spiega Lorenzo Pascucci, fondatore e ceo di Contract District Group, protagonista della giornata di oggi di QN Distretti –, il design di interni ha tempi di consegna più lunghi e richiede una maggiore attenzione alla logistica e all’assistenza post-". "Il nostro ruolo – insiste Pascucci – è quello di un distributore evoluto, un partner strategico per i grandi marchi. Ci occupiamo di gestire la complessità della filiera, in particolare per i prodotti componibili, come cucine e armadi, che richiedono un approccio personalizzato e un servizio di progettazione e installazione su misura". Ma quali sono le principali sfide che affronta il settore della distribuzione oggi? "Sicuramente l’evoluzione del consumatore e delle sue aspettative.