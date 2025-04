Guida TV Sky Cinema e NOW | Appuntamento con l' amore Giovedi 10 Aprile 2025

Giovedi 10 Aprile sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD, Appuntamento con l'amore è una commedia romantica che intreccia le vite di numerosi personaggi, ognuno alle prese con le proprie vicende amorose. In occasione di San Valentino, un cast stellare di Hollywood ci Guida attraverso le storie di coppie innamorate e single in cerca dell'anima gemella, esplorando il mistero e la bellezza dell'amore. Su Sky Cinema Due HD, sempre alle 21.15, A Beautiful Mind è un capolavoro diretto da Ron Howard, che racconta la vita di John Nash, un genio matematico e premio Nobel interpretato da Russell Crowe. Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Appuntamento con l'amore, Giovedi 10 Aprile 2025 Leggi su Digital-news.it 10sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con generi che spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Alle 21.15 su SkyUno HD,con l'è una commedia romantica che intreccia le vite di numerosi personaggi, ognuno alle prese con le proprie vicende amorose. In occasione di San Valentino, un cast stellare di Hollywood ciattraverso le storie di coppie innamorate e single in cerca dell'anima gemella, esplorando il mistero e la bellezza dell'. Su SkyDue HD, sempre alle 21.15, A Beautiful Mind è un capolavoro diretto da Ron Howard, che racconta la vita di John Nash, un genio matematico e premio Nobel interpretato da Russell Crowe.

