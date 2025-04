Lanazione.it - Sgomberato il clochard: "Tante le segnalazioni"

PONTEDERAGrazie a un’opera di convincimento che ha coinvolto vari soggetti, l’uomo senza fissa dimora, che per alcune settimane aveva trovato riparo nell’ingresso di un negozio chiuso da tempo in via Gotti, ha spostato il suo giaciglio da un’altra parte. "Grazie alle segnalazione del comitato civico Noi per Pontedera – dice la portavoce Antonella Ferretti – siamo riusciti a far sgomberare ilche si era accampato, con tanto di materasso, lettino da spiaggia, coperte e altre suppellettili, nell’ingresso dell’ex pescheria di via Gotti. Ci sono volute, molte anche all’amministrazione comunale che non ha mosso un dito e ad altre istituzioni. Ho parlato con il comandante della stazione dei carabinieri che si è attivato".Decisivo, è stato l’intervento di una donna che abita in centro e che si è presa cura per alcune settimane della persona che aveva trovato riparo nell’ex negozio.