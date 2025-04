I residenti si organizzano | Guanti pinze sorrisi Puliamo il Soccorso Si comincia sabato

Nasce dall'idea di due residenti, Giada Bolognesi e Michela Cicilano, l'idea di riunirsi tra cittadini per pulire insieme le strade del Soccorso. "Abbiamo pensato a quest'iniziativa di pulizia partecipata – raccontano Giada e Michela – perché crediamo sia il momento di prendere coscienza e responsabilità della cura del luogo dove viviamo, facendo anche rete tra cittadini. Vogliamo creare iniziative che portino un valore aggiunto, che raccontino un quartiere diverso e che aiutino le persone a conoscersi, includendo anche le comunità straniere che vi abitano". Il primo incontro è in programma per sabato dalle 11 alle 13 ai giardini di via Marx e prevede la pulizia partecipata dei giardini, la cura della libreria installata dall'Associazione RiciclIdea e la pulizia del monumento La Isla Negra dell'artista Giò Pomodoro, per il quale i cittadini vorrebbero fare una raccolta firme per chiedere all'amministrazione comunale di apporre una targa illustrativa.

