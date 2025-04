Napoli-Bari giù l’ultimo pezzo per la galleria di Telese | entro settembre collegamenti ferroviari in due ore e quaranta minuti Ieri l' abbattimento del diaframma

l'ultimo diaframma della galleria di Telese è stato abbattuto Ieri. Ora la linea ferroviaria Napoli-Bari è pronta per essere ultimata e la prospettiva è quella di viaggiare in treno fra le due città in due ore e quaranta minuti. Prospettiva che si concretizzerà verosimilmente entro settembre. L'articolo Napoli-Bari, giù l'ultimo pezzo per la galleria di Telese: entro settembre collegamenti ferroviari in due ore e quaranta minuti <small class="subtitle">Ieri l'abbattimento del diaframma</small> proviene da Noi Notizie..

