Fra quelle mura la folle passione con la bella Teresa

Gamba riuscì a tenere incatenato per ben 72 mesi il focoso e volubile George Byron che di donne ne aveva collezionato talmente tante che nemmeno lui sarebbe stato in grado di contarle. Ma quell’incontro dell’aprile del 1819 nel salotto veneziano della contessa Benzoni fu fatale per il poeta, appena reduce dall’ennesima storia d’amore con la Fornarina, una storia talmente burrascosa da far esclamare al poeta di non volerne più sapere "dell’assurda razza delle femmine". Ma i suoi propositi andarono in frantumi di fronte al sorriso maliardo di, che per la verità aveva già incontrato alcuni giorni prima a casa della contessa Albrizzi senza però che il cuore gli andasse a tomboloni. Questa volta, invece, le cose andarono diversamente perché Byron si innamorò subito di, da pochi mesi sposa del conte Alessandro Guiccioli, uomo colto e danaroso, ma di quarant’anni più vecchio.