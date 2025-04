Ilrestodelcarlino.it - I mondi immaginari di Giuseppe Festino

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un maestro dell’illustrazione in mostra alla Sala Ivo Teglia. Dal 12 al 27 aprile, Monzuno ospiterà infatti una straordinaria esposizione dedicata a, uno dei più apprezzati illustratori italiani, in occasione della mostra Riflessi d’Arte. L’artista presenterà una selezione delle sue opere realizzate tra gli anni ‘70 e 2000, molte delle quali sono diventate iconiche nel panorama editoriale internazionale. La mostra offrirà ai visitatori un’affascinante panoramica del lavoro di, con una particolare attenzione alle sue illustrazioni per racconti e romanzi di fantascienza pubblicati dalla storica rivista Robot negli anni ‘70, e per la celebre collana Urania dell’editore Mondadori, durante gli anni ‘80 e ‘90. Queste opere, caratterizzate dalla sua inconfondibile visione artistica, raccontanocon una tecnica meticolosa che ha segnato un’epoca.