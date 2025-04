Ilrestodelcarlino.it - Oasi, acetaia e tappe storiche. Viaggio sulla via delle scoperte

Venite con noi alla scoperta della cultura e della storia della Via Romea Germanica Imperiale, vi guideremo in un percorso che parte dalle montagne del Frignano fino alla Bassa Modenese. L’iniziativa ’Apri gli occhiVia Romea’ ci ha accompagnato per tre anni con altre due classi (3A e 3D) alla scoperta della provincia di Modena, seguendo unapiù importanti strade del Medioevo. Il progetto svolto in collaborazione con l’Associazione Via Romea Germanica Imperiale - che ringraziamo - ha esplorato tre ambiti tematici: geostorico, scientifico ed economico. Il primo anno, nel territorio di Pavullo, abbiamo visitato una torre medievale ’la Torricella’, il Ponte di Olina, l’ofiolite di Sasso Rosso e il caseificio di Poggio Castro. Ne avevamo parlato in un articolo del 28 marzo 2023. Nel secondo anno siamo andati nei territori di Riolunato e Montecreto, e le cose che ci hanno colpito di più sono state: le chiese di Riolunato, in particolare la Chiesa dell’emigrante, il Ponte dei Leoni, il museo ’Casa dei leoni di pietra’, il metato e le vecchie miniere di rame oggi abitate dal geotritone.