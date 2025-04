Ilgiorno.it - Cenerentola e il Barbiere di Siviglia. Arriva l’opera lirica per bambini

Quattro letture teatralizzate e altrettanti laboratori a tema per muoversi tra storie, personaggi e musica. Un percorso tra, ildi, Elisir e Flauti magici, Rossini e Mozart, per avvicinare ie i ragazzi all’affascinante mondo del, facendo scoprire loro in modo originale e divertente un pezzo importante del patrimonio culturale italiano ed europeo. È il progetto “Pop - Parole, Opere, Personaggi“, ideato da Cartanima Teatro e che, in collaborazione col Comune di Carate, si tradurrà nella rassegna “Tutti al- Fiabe in musica e fantasia“, un percorso ludico e interattivo che prenderà il via questo fine settimana negli spazi di Villa Cusani Confalonieri, in via Caprotti. Si tratterà di quattro appuntamenti con letture animate e laboratori creativi guidati dagli attori di Cartanima Teatro, che faranno scatenare la fantasia e tradurranno la magia dela misura dei più giovani.