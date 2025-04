Ilrestodelcarlino.it - Domani il primo dibattito fra i sei candidati

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Entra nel vivo la campagna elettorale.alle 20.30 si terrà al Cinema Corso (via di Roma 51) ilconfronto pubblico tra isindaco alla prossime amministrative. Sarà un confronto all’americana e a promuoverlo è il settore Giovani dell’Azione Cattolica diocesana, con un percorso avviato nei mesi scorsi dal titolo provocatorio “Scheda Bianca?”, che richiama la lontananza drammatica che esiste tra il mondo giovanile e la politica. Obiettivo del progetto, spiegano gli organizzatori, era dare elementi ai giovani per appassionarsi alla politica, per vivere nel mondo come cattolici che hanno a cuore la loro realtà e le persone. Il percorso aveva diverse tappe: dopo due incontri “interni” ai gruppi di Ac (prima solo con gli universitari, lavoratori e fuorisede, poi anche con i ragazzi delle superiori) il 28 marzo si è svolta una serata al bar Grinder, luogo abituale di ritrovo giovanile, per “uscire” dall’ambito parrocchiale e arricchire il