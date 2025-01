Lanazione.it - Operaio muore travolto da un albero, tragedia sul lavoro nel pistoiese

Pescia (Pistoia), 13 gennaio 2025 –sula Pescia, dove unè morto dopo essere statoda un. In base ad una prima ricostruzione, l’uomo stava lavorando in strada in località Veneri.Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco i carabinieri e i tecnici del dipartimento della sicurezza suldell'Asl Toscana Centro. Secondo quanto appreso, la dinamica della caduta dell', sarebbe dovuta al forte vento che sferza da giorni la Toscana, anche se i contorni della vicenda non sono ancora del tutto chiari.