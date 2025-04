SERIE A 2024 2025 | LE PARTITE DELLA 32 GIORNATA CANALI ORARI E TELECRONACA

DELLA SERIE A tutto da vivere minuti per minuto. Lo schema non cambia: ogni GIORNATA, dieci incontri di calcio da seguire tra DAZN e Sky.VENERDI' 11 APRILE 2025Ore 20:45Udinese-Milan – in diretta su DAZN. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. TELECRONACA di Riccardo Gentile e Riccardo Montolivo.SABATO 12 APRILE 2025Ore 15:00Venezia-Monza – in diretta su DAZN.Ore 18:00Inter-Cagliari – in diretta su DAZN.Ore 20:45Juventus-Lecce – in diretta su DAZN. In diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e su NOW. TELECRONACA di Stefano Borghi e Aldo Serena.DOMENICA 13 APRILE 2025Ore 12:30Atalanta-Bologna – in diretta su DAZN.Ore 15:00Fiorentina-Parma – in diretta su DAZN 1.Verona-Genoa – in diretta su DAZN 2.

