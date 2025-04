Sim Tel Union Basket Prato sfida Valdisieve per i playoff di serie C

serie C e, nella giornata odierna, per la Sim Tel Union Basket Prato. La squadra di coach Paoletti chiude la prima parte della stagione lontano dalle mura amiche, e più precisamente a Pontassieve dove alle 18.30 affronterà il Valdisieve. Si tratta di un confronto diretto che insieme al derby fiorentino fra Sancat e Pino, anche questo in programma oggi, definirà le posizioni nella griglia dei playoff dal quinto e settimo posto. Al momento la situazione vede appaiate a 28 punti Pino Firenze, Valdisieve e Union Basket e quindi risulterà decisiva la sfida di Pontassieve per capire chi finirà al settimo posto (anche se Pino ha differenza canestri negativa rispetto a Valdisieve e positiva con Union). Se l’Union dovesse classificarsi al settimo posto c’è dunque la possibilità che al primo turno dei playoff, quello dei quarti che inizierà il 27 aprile con gara-1, vada in scena il derby pratese con i Dragons, già sicuri del secondo posto (e che giocheranno domani in casa contro Bottegone). Lanazione.it - Sim Tel Union Basket Prato sfida Valdisieve per i playoff di serie C Leggi su Lanazione.it Ultimo appuntamento di regular season per laC e, nella giornata odierna, per la Sim Tel. La squadra di coach Paoletti chiude la prima parte della stagione lontano dalle mura amiche, e più precisamente a Pontassieve dove alle 18.30 affronterà il. Si tratta di un confronto diretto che insieme al derby fiorentino fra Sancat e Pino, anche questo in programma oggi, definirà le posizioni nella griglia deidal quinto e settimo posto. Al momento la situazione vede appaiate a 28 punti Pino Firenze,e quindi risulterà decisiva ladi Pontassieve per capire chi finirà al settimo posto (anche se Pino ha differenza canestri negativa rispetto ae positiva con). Se l’dovesse classificarsi al settimo posto c’è dunque la possibilità che al primo turno dei, quello dei quarti che inizierà il 27 aprile con gara-1, vada in scena il derby pratese con i Dragons, già sicuri del secondo posto (e che giocheranno domani in casa contro Bottegone).

Potrebbe interessarti anche:

L’Union basket ko. Capolista troppo forte

La capolista parte forte e per l’Union Basket Prato non c’è nulla da fare. Fides Montevarchi passa alla palestra Toscanini con il punteggio di 78-71 e conferma la propria invidiabile striscia ...

Basket - in serie C torna in casa il CUS Pisa contro la forte Union Prato

Pisa, 7 febbraio 2025 – Con dieci gare della regular season ancora da disputare, alla quarta giornata di ritorno del campionato di serie C, il Cosmocare CUS Pisa, ultimo con due punti di distacco da ...

Sim Tel Union Basket. Scivolone casalingo

La palestra Toscanini continua a rimanere indigesta. L’ennesimo kappaò casalingo è quello della Sim Tel Union Basket che in maniera piuttosto inaspettata lascia il passo al Cus Firenze, penultimo ...

Sim Tel Union Basket Prato sfida Valdisieve per i playoff di serie C. Sim Tel Union Basket. Scivolone casalingo. Dragons Prato pronti per i playoff: sfida alla capolista Fides Montevarchi. I Dragons si prendono il derby e fanno festa. Dragons, ripartenza a Pisa. Union in casa per vincere. Basket, in serie C torna in casa il CUS Pisa contro la forte Union Prato. Ne parlano su altre fonti

(A darne comunicazione è msn.com:) Sim Tel Union Basket Prato sfida Valdisieve per i playoff di serie C - Ultima giornata di regular season per la serie C: Union Basket Prato affronta Valdisieve per definire la griglia playoff.

(Come si legge su msn.com:) I Dragons si prendono il derby e fanno festa - Battono l’Union e mettono al sicuro il secondo posto. Tanto pubblico, molti sono dovuti restare fuori: impianto inadeguato ...