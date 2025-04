Inzaghi Inter il messaggio chiaro da Appiano Gentile | Niente distrazioni…

Inzaghi Inter, il messaggio chiaro da Appiano Gentile: «Niente distrazioni.» Le ultime dal ritiro nerazzurroCosi l’edizione odierna della Gazzetta sul momento in casa Inter:IL messaggio- «Meno sette (giornate) per lo scudetto, meno quattro (giorni) per la Champions. L’Inter che oggi trova il Cagliari danza tra questi obiettivi principali, tra giornate e giorni, tra impegni in cui presentarsi con il vestito da cerimonia e altri con l’abito meno pomposo, ma sufficientemente all’altezza per non dare ancor più motivazioni al Napoli. Scudetto avanti tutta, è il motto che riecheggia alla Pinetina, dove i giocatori erano in ritiro ieri sera: Niente distrazioni, Inzaghi vuole il gruppo sempre compatto e concentrato. L’allenatore nerazzurro deve gestire una rosa sovraimpegnata e il confine tra passare per stratega o pasticcione è sempre sottile. Internews24.com - Inzaghi Inter, il messaggio chiaro da Appiano Gentile: «Niente distrazioni…» Leggi su Internews24.com di Redazione, ilda: «distrazioni.» Le ultime dal ritiro nerazzurroCosi l’edizione odierna della Gazzetta sul momento in casa:IL- «Meno sette (giornate) per lo scudetto, meno quattro (giorni) per la Champions. L’che oggi trova il Cagliari danza tra questi obiettivi principali, tra giornate e giorni, tra impegni in cui presentarsi con il vestito da cerimonia e altri con l’abito meno pomposo, ma sufficientemente all’altezza per non dare ancor più motivazioni al Napoli. Scudetto avanti tutta, è il motto che riecheggia alla Pinetina, dove i giocatori erano in ritiro ieri sera:distrazioni,vuole il gruppo sempre compatto e concentrato. L’allenatore nerazzurro deve gestire una rosa sovraimpegnata e il confine tra passare per stratega o pasticcione è sempre sottile.

