CITOFONARE RAI2 | ECCO QUANDO VEDREMO L’ULTIMA PUNTATA DEL ROTOCALCO DI RAI2

CITOFONARE RAI2 sta tendendo compagnia il pubblico ogni domenica mattina.Alla conduzione due grandi fuoriclasse della televisione italiana: Paola Perego e Simona Ventura. Anche quest'anno il cast è stato tutto confermato a partire dal satiro e comico Gene Gnocchi e dalla voce del popolo Rossella Erra.La quarta edizione è iniziata il 15 settembre e, BubinoBlog è in grado di anticiparvi che L'ULTIMA PUNTATA stagionale andrà in onda il 1° giugno 2025.A settembre, salvo sorprese all'ultimo minuto, il programma dovrebbe essere confermato per una nuova stagione.

