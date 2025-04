Sport.quotidiano.net - Matteo Gorelli del Rimini fuori per infortunio: salterà i playoff?

Tre o quattro settimane di terapia prima di ritornare sotto gli occhi dello staff medico. Non è unda niente quello che martedì scorso nella finale di Coppa Italia contro la Giana Erminio ha fatto alzare bandiera bianca al difensore delprima del novantesimo. Tecnicamente, come comunicato dal club, si tratta di un trauma da stress con interessamento da iperdistensione del legamento crociato posteriore. Quindi, non uno stop lunghissimo, ma ci vorrà un mese per capire se la terapia sarà stata sufficiente. Insomma, perla regular season è praticamente finita. Ma il centrale toscano potrebbe dover saltare anche il primo turno dei. Che per il, dopo la vittoria della Coppa Italia, sarà l’11 maggio. Quindi tra un mese esatto. Una nuova tegola per mister Buscè al quale in questa stagione gli infortuni dei suoi non hanno dato tregua.