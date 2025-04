L’amico di famiglia stuprava la bimba di 4 anni e filmava tutto l’orco di 46 anni arrestato

anni è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico ai danni della figlia minorenne di amici di famiglia. L’uomo, approfittando della fiducia riposta in lui e della frequentazione assidua dell’abitazione della vittima, avrebbe abusato sessualmente della bambina in diverse occasioni, filmando gli atti con una .(Monrealelive.it) Monrealelive.it - L’amico di famiglia stuprava la bimba di 4 anni e filmava tutto, l’orco di 46 anni arrestato Leggi su Monrealelive.it Un uomo di 46è statocon l’accusa di violenza sessuale aggravata e produzione di materiale pedopornografico ai ddella figlia minorenne di amici di. L’uomo, approfittando della fiducia riposta in lui e della frequentazione assidua dell’abitazione della vittima, avrebbe abusato sessualmente della bambina in diverse occasioni, filmando gli atti con una .(Monrealelive.it)

