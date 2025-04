Manchester United Amorim potrebbe scartare l’ex Serie A dopo le ultime prestazioni

Manchester United, Amorim pensa alla cessione dell’ex Serie A dopo le ultime prestazioni L’ennesima prestazione non convincente contro il Lione potrebbe aver fatto terminare la pazienza del Manchester United in André Onana. Secondo le informazioni di The Telegraph Ruben Amorim potrebbe decidere di scartarlo questo fine settimana in campionato contro il Newcastle. Infatti, è . Calcionews24.com - Manchester United, Amorim potrebbe scartare l’ex Serie A dopo le ultime prestazioni Leggi su Calcionews24.com Calciomercatopensa alla cessione delleL’ennesima prestazione non convincente contro il Lioneaver fatto terminare la pazienza delin André Onana. Secondo le informazioni di The Telegraph Rubendecidere di scartarlo questo fine settimana in campionato contro il Newcastle. Infatti, è .

Potrebbe interessarti anche:

Gol e highlights con Manchester United - Tottenham e Newcastle tra le vincitrici del terzo turno

2025-01-12 22:24:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Cinque squadre della Premier League cercavano di evitare sorprese mentre il terzo turno della FA Cup ...

Arsenal-Manchester United (FA Cup - 12-01-2025 ore 16 : 00 ) : formazioni ufficiali - quote - pronostici

La sconfitta interna per 2-0 nella semifinale di andata di EFL Cup, unita a una classifica di Premier League che vede l’Arsenal a -6 dal Liverpool che ha anche una partita in meno, mette i Gunners ...

Calciomercato Lecce - aumenta l’offerta del Manchester United per Dorgu : le cifre e cosa filtra

Le ultime sul futuro di Patrick Dorgu, terzino danese di proprietà del Lecce, nel mirino del Manchester United. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Patrick Dorgu resta ...

“L’autobus” per provare a conquistare l’Europa League: solo così Amorim può salvare la stagione del Manchester United. Man United, Amorim: "De Bruyne? È dalla parte sbagliata di Manchester". Colpo di scena esplosivo: la stella emergente del Manchester United travolta dalla tempesta di trasferimenti estiva di Ruben Amorim.. Manchester United, alla ricerca di un centravanti: Amorim punta su Gyökeres e Osimhen. Colpo di Scena Esplosivo: La Stella Nascente del Manchester United Travolta dalla Tempesta di Trasferimenti Estiva di Ruben Amorim. "Prendetemi Gyokeres ora": Amorim, shock United. Zirkzee e Rashford subito via!. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è msn.com:) Chi è Gabriel Kukonki, il talento del Manchester United che può debuttare nel derby col City - In una stagione nera per il Manchester United - una delle peggiori in assoluto - c`è un ragazzino che potrebbe ricordarsela per sempre. Ma in positivo. In occasione.

(Da una nota di calciostyle.it si apprende che:) Manchester United, Amorim: “Soddisfatto della reazione di Zirkzee” - Visualizzazioni: 11 Rúben Amorim elogia la reazione di Joshua Zirkzee nella partita col Lione in Europa League, sottolineando il miglioramento del giocatore. La crescita di Joshua Zirkzee sotto la gui ...

(Dalle pagine di calciostyle.it si apprende che:) Manchester United, Amorim: “Ho commesso più errori dei giocatori” - Visualizzazioni: 10 Nel post-partita di Lione-Manchester United, Rúben Amorim difende Onana: “Ho commesso più errori dei miei giocatori in questa stagione.” Rúben Amorim, allenatore del Manchester Uni ...