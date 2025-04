Sololaroma.it - Roma nel derby, mancano i gol degli attaccanti: Dovbyk per sfatare il tabù big

La vigilia di undella capitale ha sempre il suo fascino, quel ping ping di sensazioni che vanno dalla carica alla preoccupazione, dalla fiducia a disfattismo tipico del tifoso medio, ma in fondo è proprio questo che lo rende speciale. Lasa che, con 2 punti di svantaggio sulla Lazio e 4 sul Bologna 4°, non può permettersi più di esultare per pareggi come quello contro la Juventus, ma cercare il bottino pieno per mettere il muso davanti. Per ottenerlo si spera in una grande serata di, eletto giocatore del mese di marzo, e uomo chiamato adueimportanti.Il primo riguarda la squadra tutta, un qualcosa che sussiste da prima del suo arrivo nella capitale. Da poco più di 3 annii golgiallorossi nei, da quel Tammy Abraham che stappò il confronto del 20 marzo 2022 con una doppietta, prima del sigillo finale di Pellegrini (3-0).