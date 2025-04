Rush finale nei campionati di pallavolo | Npsg Trading Logistic sfida Modena al PalaMariotti

Rush finale nei campionato di pallavolo con impegno interno per la Npsg Trading Logistic che al ’PalaMariotti’ ospiterà il Modena nel 26° turno di B maschile. Il via oggi alle 18 con l’obiettivo dichiarato dai biancazzurri di dimenticare la sconfitta rimediata nel weekend precedente e tornare subito al successo, contro una formazione in decima posizione con 29 punti. In C maschile la Vdm Mulattieri sarà impegnata nel posticipo di martedì alle 20.30 contro l’Admo Lavagna al ’PalaConti’. In C femminile di scena 22° turno che precede la sosta pasquale: trasferta per il Futura che sfiderà il Tigullio oggi alle 18.30 a Santa Margherita Ligure. Le ragazze di coach Garfagnini volano sulle ali dell’entusiasmo per la lunga striscia positiva, ma le tigulline, pur reduci da quattro sconfitte consecutive, hanno battuto in casa nel girone di ritorno sia la capolista Normac che la seconda Cogovalle. Sport.quotidiano.net - Rush finale nei campionati di pallavolo: Npsg Trading Logistic sfida Modena al PalaMariotti Leggi su Sport.quotidiano.net nei campionato dicon impegno interno per lache al ’’ ospiterà ilnel 26° turno di B maschile. Il via oggi alle 18 con l’obiettivo dichiarato dai biancazzurri di dimenticare la sconfitta rimediata nel weekend precedente e tornare subito al successo, contro una formazione in decima posizione con 29 punti. In C maschile la Vdm Mulattieri sarà impegnata nel posticipo di martedì alle 20.30 contro l’Admo Lavagna al ’PalaConti’. In C femminile di scena 22° turno che precede la sosta pasquale: trasferta per il Futura che sfiderà il Tigullio oggi alle 18.30 a Santa Margherita Ligure. Le ragazze di coach Garfagnini volano sulle ali dell’entusiasmo per la lunga striscia positiva, ma le tigulline, pur reduci da quattro sconfitte consecutive, hanno battuto in casa nel girone di ritorno sia la capolista Normac che la seconda Cogovalle.

