CarpiL’aveva immaginata diversa la sua stagione Leonardo Stanzani. Colpo dell’attacco biancorosso in estate, il classe 2000 fin qui ha giocato solo 5 volte da titolare (22 gettoni in tutto), l’ultima 3 mesi fa a Perugia, segnando l’unica rete oltre un girone fa a Pineto. Un’annata tutta in salita, nella quale la punta bolognese domenica scorsa a Terni col suo ingresso ha cambiato la gara, con l’espulsione provocata di Maestrelli e l’avvio dell’azione dell’1-0 firmato da Casarini. "Una bella soddisfazione riuscire finalmente a dare una mano ai miei compagni – le sue parole – sono stato molto felice di aver raggiunto il nostro obiettivo a tre giornate dalla fine. Ovvio che personalmente speravo andasse diversamente: quando sono venuto qui mi ero dato obiettivi ben più importanti di quelli che sono riuscito a raggiungere quest’anno, ma mi sento parte di questo gruppo al 100%. Sport.quotidiano.net - Leonardo Stanzani: la stagione in salita e la speranza playoff con il Carpi Leggi su Sport.quotidiano.net di Davide SettiL’aveva immaginata diversa la sua. Colpo dell’attacco biancorosso in estate, il classe 2000 fin qui ha giocato solo 5 volte da titolare (22 gettoni in tutto), l’ultima 3 mesi fa a Perugia, segnando l’unica rete oltre un girone fa a Pineto. Un’annata tutta in, nella quale la punta bolognese domenica scorsa a Terni col suo ingresso ha cambiato la gara, con l’espulsione provocata di Maestrelli e l’avvio dell’azione dell’1-0 firmato da Casarini. "Una bella soddisfazione riuscire finalmente a dare una mano ai miei compagni – le sue parole – sono stato molto felice di aver raggiunto il nostro obiettivo a tre giornate dalla fine. Ovvio che personalmente speravo andasse diversamente: quando sono venuto qui mi ero dato obiettivi ben più importanti di quelli che sono riuscito a raggiungere quest’anno, ma mi sento parte di questo gruppo al 100%.

