Metti un sabato pomeriggio al Centro della Musica

della rassegna di concerti pomeridiani nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti. Sei appuntamenti che spaziano dal jazz al tango, dal barocco al melodramma. Ecodibergamo.it - Metti un sabato pomeriggio al «Centro della Musica» Leggi su Ecodibergamo.it LIVE. Il 31 maggio si alza il sipario sulla quarta edizionerassegna di concerti pomeridiani nel Ridotto Gavazzeni del Teatro Donizetti. Sei appuntamenti che spaziano dal jazz al tango, dal barocco al melodramma.

