Violazione della privacy scolastica | PEI inviati per errore a terzi il Garante sanziona l’Istituto

Garante della privacy (n. 767 del 12 dicembre 2024, doc. web n. 10099052) ha messo in evidenza l'importanza della corretta gestione dei dati personali, soprattutto in ambito scolastico, dove si trattano spesso informazioni sensibili relative a minori. Il caso riguarda un istituto scolastico che ha involontariamente diffuso dati personali contenuti nei PEI.

Scuola invia dati PEI di un alunno con handicap ad una famiglia omonima, si è trattato di un errore. Ecco cosa ha detto il Garante per la Privacy. Il Tribunale Ordinario di Torino ristabilisce i giusti principi in tema di assegnazione di ore da parte dei Comuni per gli assistenti all’autonomia ed alla comunicazione.. Scuola, meno ore di assistenza agli alunni disabili da parte dei Comuni se mancano le risorse necessarie: la sentenza. Consiglio di Stato. Alunni con disabilità. I Comuni possono ridurre le ore di assistenza previste nel PEI. Cellulari a scuola: norma, divieti, sanzioni. La scheda. Privacy a scuola: un approfondimento pratico. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce orizzontescuola.it:) Scuola invia dati PEI di un alunno con handicap ad una famiglia omonima, si è trattato di un errore. Ecco cosa ha detto il Garante per la Privacy - Con segnalazione presentata all’Autorità, una signora ha lamentato che una scuola avrebbe inviato in più occasioni, al proprio indirizzo e-mail i “Programmi educativi individualizzati” riguardanti i ...

(Dalle pagine di orizzontescuola.it si apprende che:) La violazione della privacy ed il corretto utilizzo del protocollo nella trasmissione del procedimento disciplinare - Una DSGA ha segnalato una presunta violazione delle norme sulla protezione dei dati personali in relazione alla gestione di un procedimento disciplinare a suo carico. Nello specifico, la ...