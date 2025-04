QUANDO IL SERPENTE DIVORA LA PROPRIA CODA

Un'analisi filosofica del simbolo dell'Ouroboros di Krishan Chand Sethi Prima di addentrarci nell'articolo, dobbiamo comprendere il significato della parola Ouroboros. È un antico simbolo che raffigura uno SERPENTE o un drago che mangia la PROPRIA CODA, formando il cerchio della vita. Un SERPENTE che DIVORA la PROPRIA CODA non è solo un'immagine insolita, è una ricca metafora che sopravvive a secoli di pensiero umano, filosofia e spiritualità. Questo Ouroboros è comparso nelle tombe egizie, nei testi alchemici greci, nella cosmologia induista e nella psicologia moderna. Ma perché, dunque, un SERPENTE dovrebbe consumare se stesso? Quale potrebbe essere il significato dietro un comportamento così insolito? In sostanza, l'Ouroboros è una rappresentazione visiva dell'eternità, della circolarità e della dipendenza tra fine e inizio.

