Use Rosa Scotti affronta Selargius per prepararsi ai play-off.

Ultimo appuntamento della stagione regolare oggi per l'Use Rosa Scotti, che alle 16 al Pala Sammontana riceve le sarde di Selargius. Le biancorosse hanno ormai blindato il quarto posto e non possono migliorare ulteriormente, quindi la gara di questo pomeriggio non sarà importante ai fini della classifica, ma per prepararsi al meglio in vista del primo turno play-off di sabato prossimo contro Treviso o Ragusa. "Anche se non potremo cambiare il nostro quarto posto finale – attacca coach Alessio Cioni – ci teniamo molto alla partita perché è l'occasione di cercare una continuità di gioco sia a livello difensivo che offensivo in vista poi dei play-off. Abbassare la tensione sarebbe pericoloso proprio in prospettiva e cercheremo quindi di giocare al massimo delle nostre possibilità anche perché ci teniamo a ben figurare davanti al nostro pubblico".

