A Monreale l’ambulatorio sociale per visite oculistiche e occhiali gratuiti

Monreale (PA), 11 aprile 2025 – Un'importante iniziativa di solidarietà prende forma a Monreale con l'inaugurazione del primo centro oculistico sociale permanente in Sicilia. Nato dalla proficua collaborazione tra la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia e la Fondazione San Carlo Borromeo dell'Arcidiocesi di Monreale, il centro offrirà visite oculistiche gratuite e la donazione di occhiali da vista.

